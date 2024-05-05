Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trezeguet...

Trabzonspor'a yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'ten kötü haber geldi.

Kulüp, Mısırlı oyuncunun sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.