Samsunspor Trabzonspor maçı sonrası flaş eleştiri! "Dersine hiç çalışmamış"
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaştı ve ev sahibi ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Samsunspor; hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarı ile maça bu kadar motive çıkarken;
Trabzonspor sahada iki kötü stoper ile yer aldı. Samsunspor, adeta dalga dalga Trabzonspor'un üzerine gelirken, bordo-mavililer, temposuz futboluyla taraftarını kahretti. İlk yarıda neler oldu neler!
Uğurcan Çakır kardeşim, bu sezon bu kaçıncı hatan! Sen bu değilsin! Sen, Trabzonspor'u şampiyon yapan kalecisin. Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor! Toparla kendini… Sen bir numarasın! Bunu unutma ve maçlara motive ol
Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor! Toparla kendini… Sen bir numarasın! Bunu unutma ve maçlara motive ol! Trabzonspor, rakibe çok uzak oynuyor. Vişça da kenarda bekleyince; ilk yarıda ne yaptığı, ne oynadığı belli olmayan bir Trabzonspor izledik. Serbest vuruştan bir gol atıp, bir şutu da direkten dönen Enis Bardhi, takımının en iyisiydi. Gerisini siz düşünün artık! Tamam hafta içinde kupa rövanşına çıkacak bu takım. Ama bir Karadeniz derbisi oynuyorsun! Sahada savaşacaksın. Bunların hiçbirini göremedik Trabzonspor'da.
Abdullah Avcı, gidecek olan Pepe'den ne bekliyor; neden bu kadar ruhsuz mücadele eden Pepe'ye sabır gösteriyor! Pepe takımın bütün enerjisini düşürdü. Abdullah Avcı, 80 dakika sahada tuttu Pepe'yi… İnanılır gibi değil! Kanatlardan tek bir hücum yapamadı, orta atamadı Trabzonspor! O zaman Onuachu nasıl gol atacak! İşleyen düzeni bozdu Abdullah Avcı ve Samsunspor bunu çok iyi kullandı; 36 dakikada 3 gol attılar. Hakem Abdulkadir Bitigen de maçı çok kötü yönetti. Onuachu'nun bütün ikili mücadelelerine faul çaldı.
Birçoğu faul değildi. Rakip, Onuachu'ya çarpıp düşüyor, hemen düdük! 60 dakika sahada kalan Trezeguet'nin oyuna hiçbir katkısı olmadı. Abdullah Avcı da Mısırlı oyuncunun yerine Vişça'yı sahaya sürdü. Değişen bir şey oldu mu, hayır! Çünkü dersine hiç çalışmamış Trabzonspor!
Samsunspor haklı bir galibiyet aldı. Taraftarı da Samsunspor'u çok iyi ateşledi ama maç boyunca Trabzonsporlu oyunculara yabancı madde yağdırdılar! Trabzonspor'un bu maça doğru 11 ile çıkıp kazanması gerekirdi. Kupa maçı öncesinde moral depolamak için! Trabzonspor bu maçtan gerekli dersleri çıkarmazsa; kupa rövanşında hüsrana uğrar! Gisdol ise çok iyi bir teknik adam olduğunu bir kez daha gösterdi.
REHA KAPSAL - PANZEHİR
Trabzonspor'un Samsun deplasmanında Abdullah Avcı'nın beklenildiği gibi çarşamba günü Karagümrük ile oynanacak kupa yarı final rövanş maçı bazı oyuncuları rotasyona sokacağı belliydi. Aylar sonra Baniya ve Fernandez'in bir arada savunmanın göbeğinde oynaması, orta saha düzeninin bozulması, Uğurcan'ın formsuzluğu gibi bu mağlubiyette ilgili birçok yanlış tercih kararları sayabiliriz. Bordo-mavililer gol yiyebilir, istenmese de bireysel hatalar da futbolda olabilir. Sırf bunun üzerinden bir maç analiz etmek de doğru değil. Esas kullanacağımız veri, oynanan oyun olmalıdır.
Trabzonspor ilk yarıyı %65 ile topla oynayıp, 3 orta yapıp, 1 defa rakip ceza sahasının içine girip, sıfır kornerle tamamladı. Bunun en büyük nedeni, rakibin en önemli oyun stratejisi olan; top rakipteyken şiddetli yapılan presle kısa yoldan golü bulmaktı. Bununla beraber duran toplardan da ligimizde en çok gol bulan takımlardan biriydi. Nitekim de bu özelliklerini en iyi şekilde kullanıp sonuca gitmesini bildiler.
Trabzonspor'un savunma ve orta sahada topa sahip olduğu ama oyuna hükmedemediği, rakibin yaptığı güçlü pres anlayışına hem doğru çalışılmamış pas şablonunun hem de az temaslı oyunu tercih etmeyip Samsunspor'un kurduğu oyun tuzağına düşmesi; ortaya bu skoru çıkardı. Madem karşınızda böyle bir rakip var, 'zor' oyunu her zaman bozduğu gibi, ona karşı onların tercih ettiği gibi pas yapmadan yüksek direkt toplarla Onuachu'ya oynayıp, oradaki ikinci topları alıp, daha sonra hücum etmeyi ve rakibe hataya zorlamaya tercih etmeliydi. İkinci yarı Avcı oyuncu değişiklik yapmasına rağmen, oyunda değişen olumla bir şey görmedik. Özetle; Abdullah Avcı oyun anlamında zehire karşı panzehiri, maçın hiçbir bölümünde oluşturamadı.