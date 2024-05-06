Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş ve Ankaragücü final öncesi son virajda kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024- 10:20