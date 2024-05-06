Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olan ve performans olarak da beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da tüm motivasyon çarşamba günü Karagümrük ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi. Soyunma odasında sergilenen performans nedeniyle oyuncularını uyaran Abdullah Avcı, kupaya dikkat çekti. "Hatalarımızdan ciddi dersler çıkartmalıyız" diyerek konsantrasyon bozukluğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Kupa maçı bizim için çok önemli ve o kupayı alacağız. O yüzden daha yüksek konsantrasyon istiyorum. Telafisi olmayan bir 90 dakikaya çıkacağız" dedi.

SIKINTILARI GİDERMEK İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın kupa maçına kadar olan sürede de oyuncularıyla yapılan hatalar konusunda toplantılar gerçekleştireceği dile getiriliyor. Samsun karşılaşmasında yenilen goller, bireysel hatalar ve oyun disiplinine bağlılık konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun mesai harcanacak. Bordo mavili hoca bunun sinyalini "Futbol ciddiyet ister. Her anı doğru oynamalısınız" diyerek verdi. Trabzonspor'un Karagümrük sınavına yine kadroda bazı önemli değişikliklerle çıkması bekleniyor. Avcı'nın kupa maçında Mendy'yi stopere çekmesi Vişça'yı ilk 11'e alması bekleniyor. Trezeguet'nin sakatlığı sıkıntı oldu.