SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 5 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 5 Mayıs Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Mayıs Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
5 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 5 Mayıs Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
59 - 27 - 22 - 30 - 26 - 24
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