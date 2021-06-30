30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Yunus Mallı'ya yeni görev!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, çalışmalarına devam ediyor. Milli futbolcu, antrenmanlarda 10 numara pozisyonunda deneniyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak faydalanamadığı Yunus Mallı, yeni sezonda rekabete hazır. Fotomaç'ın haberine göre kısa bir tatil yapan 29 yaşındaki oyuncu izin boyunca özel antrenör yönetiminde hazırlık yaptı. Yıldız futbolcunun oyun bilgisini ve düşünce hızını yüksek bulan teknik direktör Abdullah Avcı da 10 numara pozisyonunda kendini gösteren oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
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