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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Sörloth atağı!

Trabzonspor'dan Sörloth atağı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan 'da, gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililerin, sezon başında ekibi 'e giden golcü oyuncu Alexander Sörloth'u tekrar kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

'da geçen sezon gol kralı olan forvet oyuncusu Alexander Sörloth bordo mavili takıma geri dönüyor.

'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 20 milyon euro'ya 'nın ekiplerinden 'e transfer olan Alexander Sörloth'u yeni gelen teknik direktör takımda düşünmüyor.

Bordo mavili yöneticiler bu karar doğrultusunda hemen atağa kalkarak eski oyuncusunu tekrar takıma kazandırmak istiyor. Bordo mavililer Sörloth'un yüksek maliyeti nedeniyle takıma kiralama doğrultusunda transfer etmek istiyor. Bordo mavili yöneticiler 'nın da onayını almasının hemen ardından Almanya'ya transfer giderek transferi bitirmek istiyor.

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