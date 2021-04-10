Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

FIRTINA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Abdullah Avcı, Majid Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın yerine Abdulkadir Parmak'a, Anthony Nwakame'nin yerine ise Yunus Mallı'ya ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili ekipte Kamil Ahmet Çörekçi, Anders Trondsen ve Benik Afobe, kadroda yer almadı. Yedekler arasında bulunan tek yabancı ismin Hosseini olması da dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'da 7 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Uygun, kart cezalısı Gökhan Akkan'ın yerine kalede Tarık Çetin'i görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, savunmada Yassine Meriah'ın yerine Selim Ay'a, Dario Melnjak'ın yerine İsmail Köybaşı'na, orta sahada Tunay Torun'un yerine Brian Samudio'ya, Doğan Erdoğan'ın yerine Yasin Pehivan'a, Erik Sabo'nun yerine Fernando Boldrin'e, hücumda ise Fernando Andrade'nin yerine cezasını tamamlayan Milan Skoda'ya görev verdi.

Doğan Erdoğan ise eski takımına karşı maç kadrosunda yer almadı.

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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