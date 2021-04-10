10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Rizespor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına Rize engelini aşamadı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

'in 34. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 58 puana yükselirken, Rizespor puanını 36 yaptı. Bordo-mavililer gelecek hafta ile karşı karşıya gelecek. Rizespor ise deplasmanına konuk olacak.

FIRTINA'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Abdullah Avcı, Majid Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın yerine Abdulkadir Parmak'a, Anthony Nwakame'nin yerine ise Yunus Mallı'ya ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili ekipte Kamil Ahmet Çörekçi, Anders Trondsen ve Benik Afobe, kadroda yer almadı. Yedekler arasında bulunan tek yabancı ismin Hosseini olması da dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'da 7 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Uygun, kart cezalısı Gökhan Akkan'ın yerine kalede 'i görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, savunmada Yassine Meriah'ın yerine Selim Ay'a, Dario Melnjak'ın yerine İsmail Köybaşı'na, orta sahada Tunay Torun'un yerine Brian 'ya, Doğan Erdoğan'ın yerine Yasin Pehivan'a, Erik Sabo'nun yerine Fernando 'e, hücumda ise Fernando Andrade'nin yerine cezasını tamamlayan Milan Skoda'ya görev verdi.

Doğan Erdoğan ise eski takımına karşı maç kadrosunda yer almadı.


MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci 'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan 'in ortasında iyi yükselen 'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde 'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



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