10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Rizespor-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Oyundan memnunum ama...

Abdullah Avcı: Oyundan memnunum ama...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un ile 0-0 berabera kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, " son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır." dedi.

'un ile 0-0 berabera kaldığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta , ve 'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık.

Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler.

son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır.
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