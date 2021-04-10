10 Nisan 2021, Cumartesi
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İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık.
Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler.
Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır.
Rizespor-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Oyundan memnunum ama...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Rizespor ile 0-0 berabera kaldığı karşılaşmanın ardından Avdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır." dedi.
Trabzonspor'un Rizespor ile 0-0 berabera kaldığı karşılaşmanın ardından Avdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık.
Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler.
Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır.
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