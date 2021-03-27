27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Liverpool Uğurcan Çakır'ı izlemek için Norveç-Türkiye maçını takip edecek

İngiliz devi Uğurcan'ı izlemeye geliyor!
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in en değerli ismi olan için flaş bir gerçek ortaya çıktı. 'da gösterdiği olağanüstü performansın ardından milli takımda da bu serisini sürdüren genç file bekçisi için devi harekete geçti. ( haberleri)

ekiplerinden 'un yakından ilgilendiği 'un milli kalecisi 'ı, - maçında izlemesi için ekip göndereceği belirtildi.

Trabzonspor'un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır'ın taliplileri artmaya devam ediyor. Geçen sezon 'ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için ve 'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP

basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye- karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.

UĞURCAN'I İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan'ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa'ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan'ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10'unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.
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