10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Vitor Hugo Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Vitor Hugo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, mücadelenin 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hugo, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.
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