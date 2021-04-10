10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Vitor Hugo Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Fırtına'da kırmızı kart şoku! O maçta forma giyemeyecek
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 34. haftasında deplasmanına konuk olan 'da , kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Spor Toto 'in 34. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin Brezilyalı stoperi , mücadelenin 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Hugo, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçında takımını yalnız bırakacak.

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