27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yeşil Burun Adaları milli takımı Trabzonspor'un forveti Djaniny'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı

Djaniny için milli takımdan açıklama geldi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız forveti için Yeşil Burun Adaları milli takımına davet edilmişti. Golcü forvet için ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımdan kişisel nedenlerinden dolayı muaf tutulduğu ifade edildi. ( haberleri)

için Yeşil Burun Adaları milli takımına davet edilen kadrodan çıkarıldı.

Ülkesinin ile oynadığı 3-1 sona eren karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Djaniny için federasyondan açıklama geldi.

Açıklamada "Oyuncumuz Djaniny, Kişisel nedenlerden ötürü, seçim aşamasından muaf tutuldu." İfadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Bakasetas fırtınası sürüyor! Bakasetas fırtınası sürüyor!
Fırtına'ya sevindiren haber! Trondsen... Fırtına'ya sevindiren haber! Trondsen...
İngiliz devi Uğurcan'ı izlemeye geliyor! İngiliz devi Uğurcan'ı izlemeye geliyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör