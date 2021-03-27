27 Mart 2021, Cumartesi
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Yeşil Burun Adaları milli takımı Trabzonspor'un forveti Djaniny'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'ın yıldız forveti Djaniny Afrika Kupası Grup elemeleri için Yeşil Burun Adaları milli takımına davet edilmişti. Golcü forvet için ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımdan kişisel nedenlerinden dolayı muaf tutulduğu ifade edildi. (TS spor haberleri)
Afrika Kupası Grup elemeleri için Yeşil Burun Adaları milli takımına davet edilen Djaniny kadrodan çıkarıldı.
Ülkesinin Kamerun ile oynadığı 3-1 sona eren karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Djaniny için federasyondan açıklama geldi.
Açıklamada "Oyuncumuz Djaniny, Kişisel nedenlerden ötürü, seçim aşamasından muaf tutuldu." İfadelerine yer verildi.
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