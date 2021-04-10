Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde maçın 27. dakikasında sakatlık şoku yaşandı ve yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Trabzonspor'un yıldız ismi Yunus Mallı sakatlandı.

Tecrübeli futbolcu yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Sarı'ya bırakmak zorunda kaldı.

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