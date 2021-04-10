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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Rizespor - Trabzonspor maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde maçın 27. dakikasında sakatlık şoku yaşandı ve yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Trabzonspor'un yıldız ismi sakatlandı.

Tecrübeli futbolcu yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve yerini 'ya bırakmak zorunda kaldı.

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