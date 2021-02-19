19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Başakşehir 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına'dan üst üste 7. galibiyet!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında deplasmanda 'i 80. dakikada 'nın attığı golle mağlup etti.

'in 26'ncı haftasının açılış maçında deplasmanda Medipol 'i 1-0 mağlup etti.

17'nci dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, Djaniny'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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66'ncı dakikada Djaniny sağ çaprazdan ceza sahası içine girmeye çalıştı, defansın müdahalesiyle top Bakasetas'ın önünde kaldı, Yunan futbolcunun sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

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79'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. kendi yarı sahasının sağından aldığı topla rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
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86'ncı dakikada Flavio'nun ceza sahası içinde topu gönderdiği Yusuf Sarı'nın şutunda Youssouf topu çizgiden çıkardı.

90+'üncü dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rafael, Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 26. hafta)

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