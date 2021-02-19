Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EKSİK FAZLA, KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakalardan 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselmişti. Bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak

26'NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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