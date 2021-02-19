Başakşehir Trabzonspor maçının ardından Kağan Moradaoğlu: Uğurcan abimin eldivenleri ile sahaya çıktım
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmadan Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Genç kaleci Kağan Moradaoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kağan, "Tabii ki en baştan beri hayal ettiğimiz şeylerdi bunlar. Uğurcan abi maçtan önce çok destek oldu. Ben de onun eldivenleriyle çıktım. " dedi. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Maça ilk 11'de başlayan ve Trabzonspor tarihinin en genç kalecisi olan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuştu.
Hayalini gerçekleştirdiğini belirten genç file bekçisi, ''Tabii ki en baştan beri hayal ettiğimiz şeylerdi bunlar. Uğurcan abi maçtan önce çok destek oldu. Ben de onun eldivenleriyle çıktım. Heyecanlıydım ama sağ olsun hafta boyu herkes yardım etti. Bir anda beni tanıyan tanımayan herkesin desteğini görmek mutluluk ve güven verdi.'' diye konuştu.
Maçtan önce diğer üç kaleciden destek aldığını belirten Moradaoğlu, ''Uğurcan abi zaten 3 maçtır çok iyi gidiyordu. Bunu devam ettirmek gerekiyordu. Stresli anlardı ama konsantrasyonu bozmadık ve gol yemedik, kazandık. Çok güzel anlardı. Burada altyapıdan beri oynadığımız 9-10 arkadaşız. Onlarla birlikte sevinmek çok güzel. Maçtan önce ailem, Uğurcan, Erce ve Arda abilerim, Metin hocam, Haluk hocam ve altyapıdan eski hocalarım destek verdi. Güven verdiler ve rahat çıktım.''
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