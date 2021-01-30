19 Şubat 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 26. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, bugün oynanan Başakşehir Trabzonspor maçıyla başladı. Bordo mavililer üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek zirve takibini sürdürdü. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 20:52
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��şte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 26. hafta

21- DENİZLİSPOR: 18 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 26. hafta

20- ANKARAGÜCÜ: 19 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 26. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 20 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 26. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 26. hafta

17- BB ERZURUMSPOR: 25 PUAN

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