19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Kağan Moradaoğlu Başakşehir-Trabzonspor maçında tarihe geçti

Kağan Trabzonspor tarihine geçti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 26. haftasında - maçında forma giyen genç kaleci , bordo-mavililerin kalesini koruyan en genç kaleci oldu.

'in 26. haftasında deplasmanına giden 'da kaleyi 18 yaşındaki korudu. Genç kaleci, Trabzonspor'un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.
Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor'da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen , 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi. Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun, takım kaptanı 'ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.
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