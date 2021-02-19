Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz." dedi (TS spor haberleri)

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