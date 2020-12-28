Trabzonspor'un gol sorunu sürüyor
Sezona Eddie Newton ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, puan olarak daha başarılı bir grafik sergilese de gol yollarında etkili olamadı.
Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi.
Teknik direktör Eddie Newton'un 7 hafta, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun da 1 hafta olmak üzere 8 haftalık dönemde Karadeniz ekibi, 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken Avcı yönetiminde maç başına 0,85 ortalamada kaldı.
Avcı dönemi
Trabzonspor, Avcı yönetimindeki 7 maçın 2'sinde gol atamazken, 4 maçta birer gol, 1 maçta da 2 gol kaydedebildi.
Bordo-mavililer, Avcı döneminde Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor maçlarını golsüz geçirirken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçlarında birer gol attı.
Trabzonspor, söz konusu dönemde en fazla golü Çaykur Rizespor maçında 2 golle kaydetmişti.
Son 7 maç
Trabzonspor, Avcı dönemindeki 7 maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, ardından da Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son olarak da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
Geçen sezonun uzağında
Geçen sezonun 15 haftalık bölümünde 28 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor, bu sezonun aynı döneminde toplamda 16 gol attı.
Buna göre bordo-mavililer, geçen sezona kıyasla 12 gol daha az kaydetti.
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