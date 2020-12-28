28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gol sorunu sürüyor

Trabzonspor'un gol sorunu sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Sezona ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından takımın başına 'yı getiren , puan olarak daha başarılı bir grafik sergilese de gol yollarında etkili olamadı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 10 gol atan bordo-mavililer, yönetiminde ise 7 lig maçında sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Teknik direktör 'un 7 hafta, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun da 1 hafta olmak üzere 8 haftalık dönemde ekibi, 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken Avcı yönetiminde maç başına 0,85 ortalamada kaldı.

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Avcı dönemi

, Avcı yönetimindeki 7 maçın 2'sinde gol atamazken, 4 maçta birer gol, 1 maçta da 2 gol kaydedebildi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ve maçlarını golsüz geçirirken , Ankaragücü, , maçlarında birer gol attı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde en fazla golü maçında 2 golle kaydetmişti.

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Son 7 maç

Trabzonspor, Avcı dönemindeki 7 maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, ardından da Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son olarak da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Geçen sezonun uzağında

Geçen sezonun 15 haftalık bölümünde 28 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor, bu sezonun aynı döneminde toplamda 16 gol attı.

Buna göre bordo-mavililer, geçen sezona kıyasla 12 gol daha az kaydetti.

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