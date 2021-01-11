11 Ocak 2021, Pazartesi
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Trabzonsporlu eski futbolcu Sol Bamba kansere yakalandı
İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Cardiff City'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı, kemoterapi tedavisine de başladığı ifade edildi. İngiliz ekibi, Bamba'nın yanında olduklarını, her zaman takımın bir parçası olduğu belirtti.
35 yaşındaki futbolcu, 2012 ile 2014 yılları arasında Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti. Deneyimli futbolcu kariyerinde Paris Saint-Germain, Hibernian, Leicester City, Palermo ve Leeds United takımlarında oynadı.
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