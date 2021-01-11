11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu eski futbolcu Sol Bamba kansere yakalandı

Trabzonsporlu eski futbolcu kansere yakalandı
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

ekiplerinden , bir dönem forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu 'nın kansere yakalandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu 'nın kansere yakalandığı, kemoterapi tedavisine de başladığı ifade edildi. İngiliz ekibi, Bamba'nın yanında olduklarını, her zaman takımın bir parçası olduğu belirtti.

35 yaşındaki futbolcu, 2012 ile 2014 yılları arasında 'de forması giymişti. Deneyimli futbolcu kariyerinde Paris Saint-Germain, , , ve takımlarında oynadı.

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