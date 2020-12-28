Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

BANDIRMASPOR VE ALANYA'DA OYNADI

Karadeniz ekibinin gündemine giren Mamadou Fofana ülkemize yabancı bir isim değil. Daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giydi. Uyum sorunu yaşamayacak olması da avantaj olarak görülüyor. (Fotomaç)

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