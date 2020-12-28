Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday
Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmaları kapsamında ön libero arayışları sürüyor. Bordo-mavililer gündemine iki isim birden aldı. İşte o adaylar ve detaylar...
Trabzonspor'da sezon başı büyük umutlarla kadroya dahil edilen Flavio beklenilen performansın çok altında kaldı. Orta sahada yetersiz kalan bordo-mavililer bu bölgeyi mutlaka güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı da en az hücum hattı kadar ön libero pozisyonuna da önem veriyor. Yönetime devre arasında buraya takviye yapılması gerektiğini söylemişti. Karadeniz ekibinin adayları da ortaya çıktı: Mamadou Fofana ve İgor Kharatin.
Mamadou Fofana 22 yaşında ve kariyerini Metz'de sürdürüyor. Ön libero haricinde stoperde ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Fransız ekibi bu farklı özellikleri sebebiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya 3.5 milyon euro bonservis bedeli biçti.
Igor Kharatin ise 25 yaşında ve Ferencvaros'ta forma giyiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Macar ekibinin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Kharatin, ön libero haricinde merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor. İki oyuncu hakkında son kararı Avcı verecek.
BANDIRMASPOR VE ALANYA'DA OYNADI
Karadeniz ekibinin gündemine giren Mamadou Fofana ülkemize yabancı bir isim değil. Daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giydi. Uyum sorunu yaşamayacak olması da avantaj olarak görülüyor. (Fotomaç)
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