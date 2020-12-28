28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmaları kapsamında ön libero arayışları sürüyor. Bordo-mavililer gündemine iki isim birden aldı. İşte o adaylar ve detaylar...

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İ��te 2 aday
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'da sezon başı büyük umutlarla kadroya dahil edilen Flavio beklenilen performansın çok altında kaldı. Orta sahada yetersiz kalan bordo-mavililer bu bölgeyi mutlaka güçlendirmek istiyor.

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

Teknik direktör da en az hücum hattı kadar ön libero pozisyonuna da önem veriyor. Yönetime devre arasında buraya takviye yapılması gerektiğini söylemişti. Karadeniz ekibinin adayları da ortaya çıktı: ve İgor Kharatin.

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

22 yaşında ve kariyerini Metz'de sürdürüyor. Ön libero haricinde stoperde ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

Fransız ekibi bu farklı özellikleri sebebiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya 3.5 milyon euro bonservis bedeli biçti.

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

Igor Kharatin ise 25 yaşında ve Ferencvaros'ta forma giyiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Macar ekibinin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Kharatin, ön libero haricinde merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor. İki oyuncu hakkında son kararı Avcı verecek.

Trabzonspor'dan ön libero harekatı! İşte 2 aday

BANDIRMASPOR VE ALANYA'DA OYNADI
Karadeniz ekibinin gündemine giren ülkemize yabancı bir isim değil. Daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giydi. Uyum sorunu yaşamayacak olması da avantaj olarak görülüyor. (Fotomaç)

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