28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor eski günlerini arıyor! İşte o istatistik

Trabzonspor eski günlerini arıyor! İşte o istatistik
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Geçtiğimiz sezon , ve ’a karşı çok başarılı bir grafik çizen 'da, bu sezon ise oynadığı 3 maçta puan dahi alamadı.

'de oynadığı son maçta 'a 2-0 kaybeden , geçen sezonu mumla aratıyor. 2019-2020 sezonunda 'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, bu sezon ise oynadığı 3 mücadelede puan alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fırtına, yenilgi yüzü görmemiş ve Üç Büyükler'in kâbusu olmuştu.

6 PUAN KAYBETMİŞTİ

Ancak bu sezon işler ters gitmeye başladı. ekibi, geride kalan 15 haftada ligde 3 rakibiyle de karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 'a 3-1, 'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti. Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmuştu. Bu sezon 3 Büyükler'e 3 maçta 9 puan kaybeden Trabzonspor geçen sezon ise toplam 6 karşılaşmada sadece 6 puan yitirmişti. (Sabah)
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