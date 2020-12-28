28 Aralık 2020, Pazartesi
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Fırtına'da kriz masası! Avcı listeyi verdi
Usta hoca Abdullah Avcı, kötü oyun ve skor sonrası yardımcılarını topladı. Geç saatlere kadar acil çözüm planı konuştular. Sonucunda iki çok önemli karar çıktı.
Trabzonspor'da Galatasaray yenilgisi camiayı üzdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da 90 dakika sonunda kafa kafaya vererek bir toplantı gerçekleştirdiler. Detaylı analiz yapan ekip takımın artılarını ve eksilerini masaya dökerken özellikle maç 2-0'a geldikten sonra 'kabullenmiş' görüntünün can sıkıcı olduğu konusunda fikir birliğine vardılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da maç sonunda "Beni üzen durum kabullenmişlik. Trabzonspor kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz" demişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi kurdukları kriz masasında acil çözüm planlarını da konuştular. Deneyimli hoca ve kurmayları iki konuyu öncelikli hale getirdi. İlki takımdaki mevcut oyuncuların sorumluluktan kaçması. Bu sebeple elini yeterince taşın altına sokmayan bazı isimler ciddi biçimde uyarılacak. Takımı daha çok sahiplenmeleri istenecek. İkincisi ise transferler. Abdullah Avcı devre arasında 7 oyuncu istiyordu. Usta çalıştırıcı yönetimden ek bütçe isteyecek. Böylece zayıf bulduğu kadro kalitesini artırmayı hedefliyor.(Fotomaç)
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