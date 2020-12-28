Son dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku!

Trabzonspor'da Galatasaray maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun durumu belli oldu. Bordo mavili ekip yapılan kontroller sonucunda, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da, Brezilyalı stoper Vitor Hugo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

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