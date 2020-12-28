28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku!

Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'da maçında sakatlanan 'nun durumu belli oldu. Bordo mavili ekip yapılan kontroller sonucunda, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında ile karşılaşan 'da, Brezilyalı stoper sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoperin bel kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

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