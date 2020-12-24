24 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Galatasaray maçıyla ilk derbisine çıkıyor

Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 15. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'da teknik direktör , bordo-mavili takımla ilk derbisine çıkacak.

yönetiminde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon geride kalan 14 haftadaki 4 mağlubiyetini de takımları karşısında aldı.

Ligin ilk haftasında 'a sahasında 3-1, 5. haftada evinde 'e 2-0, 6. haftada deplasmanda 'ye 3-1, 7. haftada Trabzon'da 'ya 4-3 mağlup olan ekibi, 4 maçtan da puan çıkaramadı.

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581 günlük yenilmezlik serisi ilk hafta sonlanmıştı

'un İstanbul takımları karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi bu sezon ligin ilk haftasında Beşiktaş karşısında son bulmuştu.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk hafta Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle bu başarısını sürdürememişti.

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Geçen sezon tarihi başarı

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmemişti.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalinde de Fenerbahçe'yi elemişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu sezon mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı yenmesi halinde "üç büyükler" karşısında da sezonun ilk galibiyetini elde etmiş olacak.

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