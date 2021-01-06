07 Ocak 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Trabzonspor 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına Avcı ile esiyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında evinde ile karşılaştı. Mücadeleyi Fırtına, 1-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 27. dakikada Caleb kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 26 puana yükselirken, Göztepe ise 19 puanda kaldı.

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SAHASINDAKİ HASRETE SON VERDİ

Trabzonspor, sahasında rakibine karşı 18 sezon sonra galip geldi.

En son 2001-2002 sezonunda iç sahada Göztepe'yi 3-0 mağlup eden, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, rakibine karşı kendi evindeki galibiyet hasretini sonlandırdı.

EKUBAN 5. GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.

27. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0

31. dakikada Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada soldan ceza alanına giren 'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

63. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutuda, kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza yayı hemen gerisinden şutunda, kaleci Çakır, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Nwobodo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

74. dakikada orta alandan taşıdığı top ile ceza alanına giren Ekuban'ın karşı karşıya şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

80. dakikada Soner Aydoğdu'nu pasında, ceza alanı sol tarafından Napoleoni'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

90+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında, ceza alanı içinde Aide'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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