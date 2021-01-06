Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi Berat Özdemir açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı, Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Berat Özdemir transferiyle ilgili "Türk futbolunun son dönemlerdeki en değerli oyuncularından biri Berat. Talebim oldu yönetimden. Başkan ve yönetime teşekkürler, ısrarcı davrandılar. Trabzonspor'u tercih etmesi, Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi değerli." dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Avcı, yeni transfer Berat Özdemir ile ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

"3. gün bugün, 2 günü dinlenmeyle geçirdik. Göztepe, daha iyi durumda geldi fiziksel ve zihinsel olarak. Göztepe, oyun anlamında birbirine yakın bir takım. Kendi sahamızdayız. Geçen hafta oyun gelişti. Bunla beraber sonuç almak istiyoruz."

"BAY ARASINDA TAKTİKSEL ÇALIŞIP TOPARLANMAYLA GEÇİRECEĞİZ"

"Bizim için gelecek hafta bay arası. Kronik yorgunluklar var. Bunun verileri tüm futbol ailesinde çıkacak. Burayı çalışmaktan çok, taktiksel çalışıp toparlanmayla geçirmek durumundayız. Bilimden de faydalanarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZI YUKARI ÇEKMEK İSTİYORUZ"

"Kazanma alışkanlığımızı yukarı çekme amacındayız. Bugün onlardan biri olacaktır. İyi odaklandık. İyi odaklanınca başlıkları kaçırmıyorsun."

"BERAT TÜRK FUTBOLUNUN SON DÖNEMDEKİ EN DEĞERLİ OYUNCULARINDAN"

"Türk futbolunun son dönemlerdeki en değerli oyuncularından biri Berat. Talebim oldu yönetimden. Başkan ve yönetime teşekkürler, ısrarcı davrandılar. Trabzonspor'u tercih etmesi, Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi değerli."

"YUSUF, OKAY NASIL AVRUPA'YA GİTTİYSE BERAT DA ÖYLE GİDECEKTİR"

"Berat için önce burada, sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, daha sonra Avrupa'ya transfer hedef. Yusuf Yazıcı, Okay nasıl gittiyse o da öyle gidecektir. Akıllı, zeki bir oyuncu."

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