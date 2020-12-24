24 Aralık 2020, Perşembe
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Bordo-mavililer Galatasaray maçıyla birlikte 2020 yılındaki son karşılaşmasına çıkacak. Karadeniz temsilcisi derbi galibiyetiyle hem eski yılı 3 puanla kapatmak, hem de 2021'e moralli girmeyi hedefliyor. Kazanarak zirve ile arasındaki farkı kapatmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı da öğrencilerini ligin iyi futbol oynayan takımlarından Galatasaray'a karşı uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Aslan'ın özellikle hücumda tehlikeli bir takım olduğunu belirtirken doğru taktik anlayışıyla onları İstanbul'a puansız yollamayı düşünüyor. Hedef 3 puanı alarak iyice havaya girmek.(Fotomaç)
Fırtına'da derbi alarmı! Avcı'dan G.Saray uyarısı
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde BB Erzurum ve A.Gücü’nü yenmiş, 3. maçta Sivas’a takılmıştı. Bir kez daha 2 galibiyetlik seri bulan Trabzonspor bu defa Cimbom'u yenerek kayıpsız gitmek istiyor.
Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton sonrası görevi devralan Abdullah Avcı 2'de 2 ile başlamıştı. Bordomavililer, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra Sivasspor ile berabere kalmıştı. 3'te 3 yapma şansını kaybeden bordo-mavililer bu şansı bir kez daha elde etti. Çaykur Rizespor'dan sonra Hatayspor'u da deplasmanda devirerek yelkenlerini iyice şişiren Karadeniz devi gözünü Galatasaray ile oynanacak derbiye çevirdi. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek isteği Cimbom'u da yenerek galibiyet serilerini 3 maça çıkarmak
Bordo-mavililer Galatasaray maçıyla birlikte 2020 yılındaki son karşılaşmasına çıkacak. Karadeniz temsilcisi derbi galibiyetiyle hem eski yılı 3 puanla kapatmak, hem de 2021'e moralli girmeyi hedefliyor. Kazanarak zirve ile arasındaki farkı kapatmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı da öğrencilerini ligin iyi futbol oynayan takımlarından Galatasaray'a karşı uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Aslan'ın özellikle hücumda tehlikeli bir takım olduğunu belirtirken doğru taktik anlayışıyla onları İstanbul'a puansız yollamayı düşünüyor. Hedef 3 puanı alarak iyice havaya girmek.(Fotomaç)
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