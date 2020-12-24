24 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına'da derbi alarmı! Avcı'dan G.Saray uyarısı

Fırtına'da derbi alarmı! Avcı'dan G.Saray uyarısı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

, yönetiminde ve A.Gücü’nü yenmiş, 3. maçta ’a takılmıştı. Bir kez daha 2 galibiyetlik seri bulan Trabzonspor bu defa Cimbom'u yenerek kayıpsız gitmek istiyor.

Sezona iyi başlayamayan 'da Eddie Newton sonrası görevi devralan 2'de 2 ile başlamıştı. Bordomavililer, Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra ile berabere kalmıştı. 3'te 3 yapma şansını kaybeden bordo-mavililer bu şansı bir kez daha elde etti. 'dan sonra Hatayspor'u da deplasmanda devirerek yelkenlerini iyice şişiren devi gözünü ile oynanacak derbiye çevirdi. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek isteği Cimbom'u da yenerek galibiyet serilerini 3 maça çıkarmak

Bordo-mavililer Galatasaray maçıyla birlikte 2020 yılındaki son karşılaşmasına çıkacak. Karadeniz temsilcisi derbi galibiyetiyle hem eski yılı 3 puanla kapatmak, hem de 2021'e moralli girmeyi hedefliyor. Kazanarak zirve ile arasındaki farkı kapatmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı da öğrencilerini ligin iyi futbol oynayan takımlarından Galatasaray'a karşı uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Aslan'ın özellikle hücumda tehlikeli bir takım olduğunu belirtirken doğru taktik anlayışıyla onları 'a puansız yollamayı düşünüyor. Hedef 3 puanı alarak iyice havaya girmek.(Fotomaç)
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