24 Aralık 2020, Perşembe
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Maç başına ortalama 1.87 gol yiyen bordo-mavililer küme düşme hattına gerilemişti.
Avcı gelir gelmez bu konuya eğildi. "Hücum çalışmaları daha zordur. Çok tekrar gerektirir" diyen başarılı çalıştırıcı, önce savunmayı toparladı.
Avcı yönetiminde sadece 2 gol yiyen Trabzonspor bu kategoride ligin en iyisi olmayı başardı.
Maç başına yediği gol ortalaması 0.33'e düşen Fırtına, Süper Lig'de de çıkışa geçti.
Takım savunmasının düzelmesiyle birlikte oyuncuların bireysel hataları da azaldı. Uğurcan Çakır, Edgar İe ve Vitor Hugo başta olmak üzere tüm takım toparlandı. (Fotomaç)
Trabzonspor'da kale kapandı! İşte o istatistik
İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Trabzonspor, Avcı sonrası kaleye set çekti. Son 6 haftada bu ortalama 0.33'e geriledi.
Karadeniz ekibi Trabzponspor ,Abdullah Avcı ile birlikte çıktığı 6 mücadelede de yenilmezken bunu savunma direncini artırmasına borçlu. Deneyimli hoca gelmeden önce Trabzonspor 15 golle ligin en kötüsüydü.
Maç başına ortalama 1.87 gol yiyen bordo-mavililer küme düşme hattına gerilemişti.
Avcı gelir gelmez bu konuya eğildi. "Hücum çalışmaları daha zordur. Çok tekrar gerektirir" diyen başarılı çalıştırıcı, önce savunmayı toparladı.
Avcı yönetiminde sadece 2 gol yiyen Trabzonspor bu kategoride ligin en iyisi olmayı başardı.
Maç başına yediği gol ortalaması 0.33'e düşen Fırtına, Süper Lig'de de çıkışa geçti.
Takım savunmasının düzelmesiyle birlikte oyuncuların bireysel hataları da azaldı. Uğurcan Çakır, Edgar İe ve Vitor Hugo başta olmak üzere tüm takım toparlandı. (Fotomaç)
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