24 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Hatay galibiyeti sonrası Özkan Sümer'e gittiler

Hatay galibiyeti sonrası Sümer'e gittiler
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

, deplasmanındayken kulübün efsanesi yaşamını yitirmişti. Avcı ve oyuncular dün mezarına giderek dua ettiler.

Hem Türk futbolunun hem de bordo- mavili kulübün unutulmaz efsanesi önceki gün yaşamını kaybetmişti. 'da teknik heyet ve futbolcular, Hatayspor mücadelesi için deplasmanda oldukları için cenaze törenine katılamamışlardı. Kafile dönüşte tarihe adını kazımış Özkan Sümer'in mezarına gitti. Teknik direktör ile birlikte oyunculardan Uğurcan. Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Kaplan ile Süleyman Cebeci dün Sümer'in mezarını ziyaret etti. Avcı ve futbolcular, mezarı başında dualar okuyarak Sümer'e rahmet dilediler.(Fotomaç)
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