05 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yıldızları şampiyonluğa kilitlendi! Dev fedakarlık...

Yıldızlar şampiyonluğa kilitlendi! Dev fedakarlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

, Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğa kilitlendi... Bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Alexander Sörloth ve , sakatlıklarına rağmen derbide sahada olmak istediklerini teknik ekibe iletti.

'in 30. haftasında deplasmanına çıkacak 'da, yıldız oyuncular önce galibiyete, sonra da sezon sonunda gelecek şampiyonluğa kilitlendi.

NWAKAEME: SAHADA OLMAM LAZIM

Çifte kupa yolunda kenetlenen bordo-mavililerde gözler Galatasaray maçına çevrildi. Şampiyonluğu hedefleyen Fırtına en kritik deplasmanı olarak Cimbom'u görüyor. Takımda sakatlığı sebebiyle sıkıntılı oyuncular da var. Ancak hepsi ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluk uğruna sakatlıklarını hiçe sayıyorlar. KASIK bölgesinden sakatlık yaşayan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen büyük fedakarlık yaptı. Nijeryalı yıldız "Bu maç çok önemli. Takımın şu dönemde herkese ihtiyacı var. Sahada olmam gereken bir dönemdeyiz" dedi. Son maçta sakatlanıp oyundan çıkan Abdulkadir Parmak da sağlık kurulu ile sürekli temas halinde oldu ve verilen programa harfiyen uydu.

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SÖRLOTH: AĞRIM DEĞİL TAKIM ÖNEMLİ

Alexander Sörloth'ün tam pandemi öncesi ayak baş parmağında kapsül zedelenmesi meydana gelmişti. Norveçli yıldızı saha içinde çok rahatsız eden bu duruma karşı iğne tedavisi uygulanıyor. 24 yaşındaki forvet son 2 maça iğneyle çıktı. Sağlık ekibi dinlenmesi yönünde tavsiyelerde bulunurken "Ağrı önemli değil takım önemli" diyen Sörloth, Galatasaray maçı öncesi de ağrılarına rağmen antrenman kaçırmadı ve 90 dakikaya hazır.

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KAPTANLAR HAZIR

Kaptan Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır, hücum oyuncusu Caleb Ekuban da ağrıları olmalarına rağmen forma giyebilmek için fedakarlık yapan diğer isimler. Takımın süper yıldızlarının sakatlıklarını değil şampiyonluğa odaklanmaları teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun ediyor.

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