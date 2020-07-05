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TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor paylaşımı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor paylaşımı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Sezon başında 'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eski takımının Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi bordo-mavili takıma başarılar diledi.

'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşım...

Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum...

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