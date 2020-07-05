Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor paylaşımı

Sezon başında Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, eski takımının Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi bordo-mavili takıma başarılar diledi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Galatasaray maçı öncesi bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşım...



Mesafeler iki nokta arasında vardır; kalpler ve duygular arasında mesafe olmaz. Nerede olursak olalım bizim kalbimizin en özel yeri hep bordo-mavi'dir. Bugün maç öncesi ziyaretimizi yaptık, şans diledik, yolcu ettik. Başarılar Trabzonsporum...

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