05 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

Trabzonspor'a coşkulu karşılama!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak , İstanbul'a geldi. Bordo-mavili ekip, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan , İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

Bugün 19.30'da Trabzon'dan hareket eden Trabzonspor kafilesi İstanbul'da çok sayıda Trabzonsporlu tarafından karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor seyahatin ardından konaklayacağı otele giderek müsabaka öncesi kampa girdi.

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