Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Bordo-mavili ekip, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.





Bugün 19.30'da Trabzon'dan hareket eden Trabzonspor kafilesi İstanbul'da çok sayıda Trabzonsporlu tarafından karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.





Trabzonspor seyahatin ardından konaklayacağı otele giderek müsabaka öncesi kampa girdi.

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