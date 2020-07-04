04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi teknik direktörler Fatih Terim ve Hüseyin Çimşir, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler ve iki takımın muhtemel 11'leri..

Giriş Tarihi: 04.07.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 18:50
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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

İki ekip arasında Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı. 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

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Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

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