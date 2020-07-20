Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
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