20 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren 'da ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.

, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla



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