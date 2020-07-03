Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a 3 müjde birden!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor'da sakatlıları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'ın son durumu merak konusu olmuştu.
3 yıldız futbolcu, takımla birlikte 2 aşamalı antrenmana katıldı. İlk bölümde koşu antrenmanı yapan Ekuban, Nwakaeme ve Parmak, daha sonra çift kale maçta yer aldı.
ABDULKADİR SEVİNCE BOĞDU
Antrenmanda ilk bölümünde Ekuban çift kale mücadele yer alırken 2. bölümünde ise Nwakaeme kendisini denedi.
Fırtına'nın bir diğer sakat oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda süre aldığı öğrenilirken oyuncuların geri dönüşü teknik heyeti sevince boğdu.
CUMARTESİ KARAR VERİLECEK
4 Temmuz Cumartesi günü 16.00'da gerçekleştirilecek olan idmanda da denenecek olan futbolcuların oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
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