03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a 3 müjde birden!

Dev maç öncesi Fırtına'ya 3 müjde birden!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

'in 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'a sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi.

'in 30. haftasında Stadyumu'nda 'a konuk olacak olan 'da sakatlıları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'ın son durumu merak konusu olmuştu.

3 yıldız futbolcu, takımla birlikte 2 aşamalı antrenmana katıldı. İlk bölümde koşu antrenmanı yapan Ekuban, Nwakaeme ve Parmak, daha sonra çift kale maçta yer aldı.

ABDULKADİR SEVİNCE BOĞDU

Antrenmanda ilk bölümünde Ekuban çift kale mücadele yer alırken 2. bölümünde ise Nwakaeme kendisini denedi.

Fırtına'nın bir diğer sakat oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda süre aldığı öğrenilirken oyuncuların geri dönüşü teknik heyeti sevince boğdu.

CUMARTESİ KARAR VERİLECEK

4 Temmuz Cumartesi günü 16.00'da gerçekleştirilecek olan idmanda da denenecek olan futbolcuların oynayıp oynamayacağına karar verilecek.

Trabzonspor'da 3 müjde birden

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