Karşılaşmaya kararlarıyla hakem Abdulkadir Bitigen damga vurdu!

Trabzonspor'un Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen kararlarıyla maça damga vurdu. Bitigen, Pereira'nın pozisyonuna penaltı derken, Pazdan'ın pozisyonuna ise 'ofsayt' dedi. Karşılaşmanın hakemi, ilk kez VAR’a gidip ofsayt veren hakem olarak tarihe geçti!

Geçen hafta Alanyaspor'dan yediği son saniye golü ile liderliği Başakşehir'e bırakan Trabzonspor dün mutlak galibiyet için çıktığı maçta hakem Abdulkadir Bitigen'in gazabına uğradı. 3. dakikada Sörloth'un golü ile öne geçen Fırtına, 63'te Rodrigues'in penaltısı ile kritik 2 puan daha bıraktı. Haftalar geçiyor ama düdük çalanların da VAR'ın başında duranların da kötü performansı düzelmiyor. Trabzonspor- Ankaragücü maçında Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa yine verilen kararlarla şok etkisi yarattı. Daha maçın ilk yarısında operasyona başlayan hakemler flaş kararlarla Trabzonspor'u adeta doğradı. 6. dakikada Orgill'in Pereira'nın ayağına basmasına kart çıkarmayan Bitigen, Abdülkadir Ömür'ün rakibini görmediği pozisyonda yaptığı harekete ise sarı kartı yapıştırdı. İlk yarıda ceza sahası önünde Sörloth'un yaka paça indirilmesine faul bile çalmadı. Kaptan Sosa'ya yapılan sert faulde sarı kartı atlayan Bitigen, Pereira'ya ise ucuz bir sarı kart çıkararak Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesine neden oldu.

TARAFTARIN İSYANI

Bitigen'in en flaş hamlesi ise MKE Ankaragücü'nün kazandığı penaltıda oldu. Pereira'nın arkası dönük pozisyonda top havadan gelerek koluna indi. Ancak Bitigen tereddütsüz penaltıyı çaldı. VAR hakemi Suat Arslanboğa'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Sarı-lacivertli ekipte maçın başından sonuna kadar sert fauller yapan Gerson Rodrigues'e ilk sarı kart 70'te ikincisi ise ancak 81'de çift sarı kart gösterildi. Ayrıca 85'te büyük bir skandal daha yaşandı. Ceza alanında top A.Gücülü Pazdan'ın eline çarptı. VAR'a giden Bitigen, net penaltıyı es geçerken pozisyon için ofsayt dedi. VAR'a gidip izleyen ve ilk kez ofsayt veren hakem Bitigen oldu... Bordo-mavili taraftarlar bu karar sonrası sosyal medyadan MHK ve Bitigen'e sert tepki gösterdi. Taraftarlar "Bu hakemlerle şampiyonluk çok zor. Her zamanki gibi yine önümüz kesiliyor. Her hafta aynı filmi izliyoruz. Yeter artık" yorumları yaptılar.

Yunus Emre SEL

BAŞAKŞEHİR'İN KADROLU HAKEMİ GİBİ

Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor'un şampiyonluktaki rakibi Başakşehir'in kadrolu hakemi gibi... İstanbul ekibinin birçok maçında skandal kararlar veren Bitigen, özellikle ligin 9. haftasında oynanan ve 2-2 biten Başakşehir- Trabzon maçında VAR'daki müdahaleleri ile skandallara imza atmıştı. Aynı Bitigen, Trabzonspor'un Denizli'ye kaybettiği kupa ve Alanya ile 2-2 kaldığı maçlarda da VAR'daydı. Hatta Denizli maçı sonrası Ali Şansalan, "Nwakaeme'yi yanlış attım. Özür dilerim" diyerek tarihi bir itirafta bulunmuştu. Aynı Bitigen geçen hafta Alanya maçında Caulker'in Abdülkadir Ömür'ü biçmesini de VAR'dan sadece izlemişti.

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