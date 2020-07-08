08 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz

Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Trabzonspor Teknik Direktörü , 2-2'lik  maçının ardından açıklamalarda bulundu. Lider Başakşehir'le aralarındaki 4 puanlık farka rağmen umutlu konuşan Çimşir, "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz!" ifadesini kullandı.

'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında 'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , alınan bu sonua rağmen şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

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Çimşir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu.

Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz"

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