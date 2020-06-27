27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sörloth 6 maçlık suskunluğuna son verdi!

Kral iş başında! 6 maçlık seriye son verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Trabzonspor'un ve Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth, 6 maçlık suskunluğunu Ankaragücü karşısında son verdi. Norveçli golcü, maçın 3. dakikasında ağları sarsarak 6 maç sonra ligde takımına gol katkısı verdi.

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, ligde 6 maçtır suskundu.

Son olarak 23. haftada oynanan maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.

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