Trabzonspor 1-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sörloth ve Gerson Rodrigues'in golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında zirve yarışı veren Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Maça hızlı başlayan Fırtına, golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı atakların olduğu maçta 63. dakikada penaltı kazanan konuk ekip, Gerson Rodrigues'in ayağından bu fırsatı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekipte Gerson Rodrigues 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fırtına, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer 58 puana yükselirken, Ankaragücü ise 25 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

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