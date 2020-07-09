09 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi

Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

, 'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Ligde evinde Fraport TAV ile 2-2 berabere kalan , Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30'da 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.


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