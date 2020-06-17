Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi ertelendi!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yle oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi, oyuncunun kasık bölgesinde ödem meydana gelmesiyle yarına ertelendi.

Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Nwakaeme'nin bugün MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.

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