17 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi ertelendi!

Nwakaeme'dan haber var! Sakatlanmıştı...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

'un 'yle oynadığı yarı final rövanş karşılaşmasında sakatlanan 'nin MR çekimi, oyuncunun kasık bölgesinde ödem meydana gelmesiyle yarına ertelendi.

rövanş mücadelesinde , ezeli rakibi 'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Nwakaeme'nin bugün MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.

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