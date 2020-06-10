10 Haziran 2020, Çarşamba
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Ekuban hırs küpü
2018-19 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından alınan Caleb Ekuban eski günlerine döneceğinin sinyallerini veriyor.
Bu sezon başında bordo-mavililerin en büyük gol umutlarından birisi olan Gana asıllı İtalyan oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalmıştı. Lige verilen arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi olan 25 yaşındaki yıldız özellikle son günlerde ortaya koyduğu performansla hocasının ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.
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