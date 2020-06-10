10 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ekuban hırs küpü

Ekuban hırs küpü
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2020

2018-19 sezonunda 'nin Leeds United takımından alınan Caleb eski günlerine döneceğinin sinyallerini veriyor.

Bu sezon başında bordo-mavililerin en büyük gol umutlarından birisi olan Gana asıllı İtalyan oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalmıştı. Lige verilen arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi olan 25 yaşındaki yıldız özellikle son günlerde ortaya koyduğu performansla hocasının ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır hedefini açıkladı! Önceliğim... Uğurcan Çakır hedefini açıkladı! "Önceliğim..."
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız
Trabzonspor deplasmanda da lider! Trabzonspor deplasmanda da lider!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör