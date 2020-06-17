17 Haziran 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'un yıldızları galibiyeti kolbastıyla kutladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de 3-1 yenerek hem 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi hem de finale yükselen taraf oldu. Maç sonrasında Trabzonspor'un yıldız oyuncuları havaalanında galibiyeti kolbastıyla kutladı.
17.06.2020
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