Ertuğrul Doğan: Herkes Trabzon diye haykıracak
Bordo-mavili ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Trabzonspor, lig ve kupa zaferi için tek yürek oldu. Ertuğrul Doğan “Takımın motivasyonu üst düzeyde. Müzemiz kupalarla dolacak” dedi.
Bordo-mavili ekip, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular birbiri ardına güçlü mesajlar verirken yöneticiler de camiaya moral aşılıyor. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan "Hem ligde hem de kupada zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu başaracak kadro kalitemiz ve inancımız var. Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor diye haykıracak" diye konuştu.
Ertuğrul Doğan, saha içinde kazandıkları başarıları saha dışında doğru mali yapılanmaya borçlu olduklarını söyledi. Doğan "Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız. Birçok kulüp bundan sonra bizi örnek alacak. 'Trabzonspor bu bütçeyle şampiyon olabiliyorsa biz neden bu rakamları ödüyoruz' diye kendilerine soracaklar" ifadelerini kullandı. Doğan sadece kendi meseleleriyle uğraştıklarını ve sonuna kadar hedefe odaklandıklarını kaydetti.
KRAL SÖRLOTH GÖZ KAMAŞTIRDI
Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, sakatlığının izlerini tamamen üzerinden attı. Norveçli futbolcu, antrenmandaki çift kalelerde attığı gollerle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki forvet, Göztepe maçında bordo-mavili ekibin en büyük gol silahı olacak. Ligde 4 maçtır boş geçen Sörloth, golle dönmek istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı