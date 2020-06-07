07 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ertuğrul Doğan: Herkes Trabzon diye haykıracak

Herkes Trabzon diye haykıracak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Bordo-mavili ekip, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. , lig ve kupa zaferi için tek yürek oldu. “Takımın motivasyonu üst düzeyde. Müzemiz kupalarla dolacak” dedi.

Bordo-mavili ekip, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun verdiği 1 yıl men cezasından sonra konsantrasyonunu kaybetmedi tam tersine daha da kenetlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular birbiri ardına güçlü mesajlar verirken yöneticiler de camiaya moral aşılıyor. Başkan yardımcısı "Hem ligde hem de kupada zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu başaracak kadro kalitemiz ve inancımız var. Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden diye haykıracak" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan, saha içinde kazandıkları başarıları saha dışında doğru mali yapılanmaya borçlu olduklarını söyledi. Doğan "Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız. Birçok kulüp bundan sonra bizi örnek alacak. 'Trabzonspor bu bütçeyle şampiyon olabiliyorsa biz neden bu rakamları ödüyoruz' diye kendilerine soracaklar" ifadelerini kullandı. Doğan sadece kendi meseleleriyle uğraştıklarını ve sonuna kadar hedefe odaklandıklarını kaydetti.

KRAL SÖRLOTH GÖZ KAMAŞTIRDI
Süper Lig'de kaydettiği 19 golle krallıkta ilk sırada yer alan Alexander Sörloth, sakatlığının izlerini tamamen üzerinden attı. Norveçli futbolcu, antrenmandaki çift kalelerde attığı gollerle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki forvet, Göztepe maçında bordo-mavili ekibin en büyük gol silahı olacak. Ligde 4 maçtır boş geçen Sörloth, golle dönmek istiyor.

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