07 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Çok daha güçlüler

Çok daha güçlüler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Fırtına önceki gün statta taktik ağırlıklı hazırlık maçı oynadı. Futbolcuların koronavirüs öncesi formlarından bile iyi oldukları gözlendi.

Bordo-mavililer koronavirüs günlerinde çok titiz davranarak tüm önlemleri almıştı. Bu sebeple de diğer takımlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde idmanlarını sürdürürken Trabzonspor çift kale maçlara başlamıştı. Karadeniz temsilcisi, 'nin özel maçlara izin vermemesi sebebiyle önceki günkü idmanda iki takıma ayrılarak Şenol Güneş Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması oynadı. Futbolcuların müthiş performansı mücadeleyi takip eden başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti. Bordo-mavili oyuncuların, salgın öncesi performanslarından dahi iyi oldukları kaydedildi.

İZİNLİ GEÇİRDİ
Trabzonspor'da futbolcular dün izinliydi. Bordo- mavili futbolcular Göztepe karşılaşması hazırlıklarına bugün yapacakları çalışmayla devam edecek. Oyuncular izin günlerinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler.
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