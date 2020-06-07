07 Haziran 2020, Pazar
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Ndiaye hırslı
Senegalli yıldız, Trabzonspor’da kalmak için kalan 8 haftada kendini göstermek zorunda. Tecrübeli orta saha idmanların da en hırslı ismi.
Trabzonspor'un Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin takımdaki geleceği göstereceği performansına bağlı. Kalan 8 haftada performansını daha üst seviyeye çıkartması beklenen tecrübeli oyuncunun takımın vereceği mücadeleye önemli katkılar yapması durumunda bonservisinin alınması için çaba sarf edilecek. Antrenmanların en hırslı ismi durumunda. Ancak Stoke City kulübünün de ekonomik olarak düşük rakamlar talep etmesi durumunda bordo-mavililerin Ndiaye ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.
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