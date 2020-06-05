05 Haziran 2020, Cuma

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, bomba açıklamalarda bulundu. Çelik, İngiliz devinin Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtığını 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını söyledi.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 20:00
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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz genç kaleci Uğurcan Çakır.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan Uğurcan, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City, Everton ve Chelsea talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

Genç kaleci için resmi teklif beklenirken, Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması gelmişti.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 30 milyon euro

24 yaşındaki kaleci açıklamasında, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur." ifadelerini kullanmıştı.

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