25 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Jose Sosa ve Filip Novak görüşme odasına!

Kaptan Sosa görüşme odasına!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

lideri , bir yandan lig için hazırlanırken bir yandan da gelecek sezon için harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek ve için daha önce görüşmelere başlayan bordo-mavililer, corona virüsü sonrası görüşmeleri askıya almak zorunda kalmıştı. Fırtına, bu sefer masadan sonuç alarak kalkmayı hedefliyor.

, bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan ve konusuna son noktayı koymak istiyor. Korona virüs nedeniyle görüşmelerin durduğu transferlerde, taraflar arasında önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Başkan , Trabzon'a gelerek iki oyuncuyla yapılacak olan görüşmeleri birebir yakından yürüterek sonuçlandırmaya çalışacak.

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AĞAOĞLU SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYOR

Corona virüsü öncesi iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar bu hafta yeniden bir araya gelerek görüşmelere start verecek. Corona virüsü sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sürecin etkilerini hesap eden Karadeniz ekibi, mali planlama doğrultusunda iki oyuncunun transferinde yeni bir yol haritasıyla teklif sunacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat yürüteceği görüşmelerde bordo-mavililer sonuç almayı hedefliyor.

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YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

Bordo-mavili yönetim Jose Sosa ve Filip Novak'ın takımda kalmasını istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, gerek saha içinde gerekse saha dışında takıma önemli katkı sağlayan kaptan Sosa ve savunmada önemli işlere imza atan Novak'ın gelecek sezon da kadroda görmeyi arzuluyor. İki oyuncuyla görüşmelerine yeniden start verecek olan bordo-mavili kulüp şampiyonluk yolunda oyuncuların kafası karışmaması için işi sıkı tutuyor.

SOSA İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Trabzonspor'daki futbol kariyerini takım kaptanı olarak şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Jose Sosa ile ilgili ülkesi Arjantin'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ismi eski takımı Estudiantes ile anılması ve yoğun bir isteğin olması üzerine düşünceli olan Sosa ile başkan Ahmet Ağaoğlu görüşerek oyuncunun düşüncelerini alacak. İkili arasında yapıılacak zirvede fikir alış-verişinde bulunacak.

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